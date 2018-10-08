Ярославль, 8 октября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославском районе Ярославской области на территории бывшего детского лагеря имени Юрия Гагарина будет создан физкультурно-реабилитационный центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Заседание координационного совета

Вопрос предоставления земельного участка в аренду без торгов для его строительства рассмотрен на заседании рабочей группы областного Координационного совета по вопросам градостроительства. В состав спортивно-оздоровительного комплекса войдут ледовая арена с трибунами, универсальный спортзал, тренажерный зал, двухэтажные корпуса и коттеджи для проживания спортсменов и персонала, открытые спортивные площадки, вело‑ и беговые дорожки, административные здания.

«Безусловно, это важный и своевременный инвестиционный проект. Его реализация будет способствовать развитию инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений, увеличению численности занимающихся физкультурой, а кроме того, повлечет за собой рост поступлений от налогов в консолидированный бюджет района», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

Планируется, что новый комплекс станет не только универсальной тренировочной базой для спортивных команд, но и центром развития профессионального, любительского и детско-юношеского спорта.

Лагерь имени Юрия Гагарина функционирует более 20 лет, а благодаря инвесторам появится дополнительный социальный проект, создастся более 60 рабочих мест, мы сориентировали всю нашу деятельность в этом социальном блоке на развитии хоккея, футбола, массовых видов. Объем инвестиций — более 300 миллионов рублей. Центр должны построить за 2−3 года, а дальше будут добавляться несколько видов деятельности объекта», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

В дальнейшем возможно открытие подобных центров и в других районах области. Инвестор планирует выйти на площадку весной следующего года.