Екатеринбург, 8 октября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге застройщик, 145 пайщиков которого так и не получили жилья, может отправиться в колонию на восемь лет. Такого наказания для него требует прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Дело рассматривает Кировский райсуд. Директор ООО Агентство недвижимости «Базис» обвиняется в растрате денег пайщиков Жилого комплекса «Кольцовский» и в злоупотреблении полномочиями.

Речь идёт о жилом доме № 15 по ул. Бахчиванджи. Его строило ООО АН «Базис». Работы начались в IV квартале 2012 года, а завершить их планировалось во II квартале 2015-го. Но новых квартир граждане так и не получили.

По информации прокуратуры, обвиняемый в период с июня 2014 по август 2015 года присвоил и потратил деньги пайщиков в сумме 18,4 млн рублей. Сделано это было, как считает следствие, при пособничестве руководства жилищно-строительного кооператива"Авиатор».

Также следствие установило, что с января 2014 по июнь 2015 года директор ООО АН «Базис» якобы использовал свои полномочия не в интересах организации.

В прокуратуре отмечают, что глава правления ЖСК «Авиатор» Владимир Ф. ранее был уже осуждён. В июне приговор вынес Ленинский райсуд. Ему назначили пять лет общего режима.