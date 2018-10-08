Нальчик, 8 октября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии трое школьников будут награждены медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах». Решение о направлении представления принял начальник республиканского управления спасательного ведомства Михаил Надёжин, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе региона.

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Ученики восьмого класса средней школы № 3 города Нальчика совершили свой благородный поступок 18 сентября. Возвращаясь после уроков, они заметили в реке мужчину, находившегося без движения. Вытащив его из воды, они начали делать ему искусственное дыхание и звонить в скорую помощь.

Чтобы ускорить доставку пострадавшего в больницу, они также предприняли попытку остановить попутную машину. На удачу, этой машиной как раз оказалась скорая, бригада которой и доставила мужчину в медицинское учреждение. Благодаря неравнодушным школьникам, он сейчас жив и здоров.

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии 5 октября были награждены «За спасение погибающих на водах» два местных жителя — Амур Ш. и Людмила С. В январе 2018 года они спасли тонущего ребенка, провалившегося под лед в городском парке города Нарткала.