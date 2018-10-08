Иваново, 8 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Троицкий сквер в Иванове готовится к открытию после реконструкции. 5 октября площадку на завершающей стадии ремонта осмотрел глава города Иванова Владимир Шарыпов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации города Иванова Обновленный Троицкий сквер

Отметим, что Троицкий сквер был выбран для благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в числе трех общественных территорий областного центра. Общая стоимость работ составила 13 млн рублей — деньги были направлены из бюджетов разных уровней. Работы удалось провести за три месяца — стартовал ремонт сквера в начале июля.

«Была проделана большая работа. От изначального итоговый проект отличается на треть: убрали ларьки, увеличили количество мест для отдыха, добавили дополнительные дорожки. В результате площадь открылась», — прокомментировал мэр, пояснив, что благоустройство сквера, как и многие другие проекты, реализовано при поддержке главы региона Станислава Воскресенского.

Мэр подчеркнул, что все деревья, которые специалисты могли сохранить, остались.

«В следующем году уже запланировали дополнительной закупкой высадить деревья со сформированной кроной, чтобы создать в сквере тень и уют. Возможно, это будут плодово-ягодные деревья».

В сквере смонтированы малые архитектурные элементы, они выполнены из термобруса. Сейчас на приведенной в порядок территории сквера обустроено наружное освещение, установлены лавочки и урны. Пешеходные дорожки и площадки выложены искусственным камнем. Зеленая зона застелена рулонным газоном, организованы клумбы. Для удобства автомобилистов рядом со сквером появились парковочные места. По поручению мэра города в контракт также были включены работы по обустройству ливневой канализации — чтобы решить проблему подтапливания площади Пушкина во время обильных осадков. Как сообщил начальник управления капитального строительства Андрей Наумов, два ливнеприемника расположены по улице Ленина — они перехватывают водный поток с Почтовой улицы, еще один ливнеприемник находится в самой нижней точке Троицкого сквера.

По словам представителя компании-подрядчика, работы удалось выполнить раньше установленного контрактом срока. На все работы предусмотрена гарантия — пять лет.