Ханой, 8 октября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Банк Standard Chartered выпустил доклад об экономике Вьетнама «Вьетнам — быстрый, но опасный экономический рост».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбацкие лодки. Вьетнам

Согласно докладу, рост экономики Вьетнама в 2018 г. составит 7% благодаря мощному развитию отрасли электронной промышленности за счет иностранных инвестиций и возросшему потреблению. Производство и сельское хозяйство до конца этого года будут служить двигателем экономического роста. В 2019 г., по прогнозу банка, рост экономики Вьетнама составит 6,9%.

Анализ специалиста по экономике стран Азии банка Standard Chartered Чиду Нараянана показывает, что в первой половине года рост экономики Вьетнама составил 7,1%, причем во втором квартале рост слегка замедлился по сравнению с уровнем 7,4% первого квартала 2018 г.

Согласно эксперту, с момента начала глобального экономического кризиса до сегодняшнего дня в 2018 г. впервые рост экономики во втором квартале был медленнее, чем рост экономики в первом квартале. Однако в данном случае это означает концентрацию на устойчивом среднесрочном рыночном росте. Банк выражает надежду, что рост экономики во второй половине года останется сильным, пусть и чуть уступающим показателям в первой половине года.

Чиду Нараянан также считает, что у Вьетнама есть шансы остаться самой быстрорастущей экономикой в АСЕАН в 2018 и 2019 гг. — точно так же, как это было в 2017 г. Эксперт позитивно оценивает перспективу экономического роста Вьетнама в среднесрочной перспективе, так как сохраняется высокий уровень вливания прямых иностранные инвестиций в производство электроники, что способствует росту.

Согласно докладу, второй год подряд обрабатывающую промышленность ждет двукратный экономический рост в 2018 г., а также будет наблюдаться восстановление экономического роста сельского хозяйства во второй половине года. Ожидается, что экспорт электроники в 2018 году резко вырастет, хотя и не дотянет до показателей 2017 года, что обеспечит Вьетнаму положительное сальдо торгового баланса и поддержит общий рост экономики.

Standard Chartered утверждает, что приток прямых иностранных инвестиций во Вьетнам в 2018—2020 гг. останется высоким, уровень уставного капитала составит 17 млрд долларов в год. В среднесрочной перспективе, прямые иностранные инвестиции продолжат поступать в промышленность, особенно в сферу производства электроники.

В докладе также прогнозируется стабильный рост сектора услуг, чему в первую очередь будет способствовать сильная внутренняя торговля, которая будет обеспечивать общеэкономический рост во всем 2018 году. Доля сферы услуг составляет почти 40%, поэтому во второй половине года ожидается сильный прирост экономики после 7% в первом полугодии. Развитие рынка аутсорсинга за счет молодого, хорошо обученного и недорогого человеческого ресурса ускорит рост сектора услуг в среднесрочной перспективе.

Касательно рынка валют, специалисты банка Standard Chartered прогнозируют курс 23.400 донгов за доллар к концу 2018 г.