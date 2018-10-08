Москва, 9 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день почты. Именно в этот день в 1874 году был основан Генеральный почтовый союз, который позже переименовали во Всемирный почтовый союз. Сейчас в его состав входит 192 страны, в каждой из которых есть свои особенности в работе почты.

U.S. Air Force В почтовом отделении

Почтовая служба США (USPS)

Чтобы отправить письмо или посылку, жителям США совсем не обязательно идти в почтовое отделение. Перед каждым частным домом есть свой почтовый ящик со специальным «флажком». Заранее купив конверты, марки и упаковку, можно положить посылку в свой же почтовый ящик и поднять «флажок». Он послужит для почтальона сигналом о том, что нужно забрать корреспонденцию. Доставка посылок тоже осуществляется на дом.

Почта Великобритании (Royal Mail)

В Великобритании система отправки почты действует иначе — чтобы отправить корреспонденцию, нужно найти ящики или тумбы красного цвета. В некоторых из них есть два отделения: одно для международных отправлений и писем 1-го класса, другое — для писем 2-го класса. Ранее в Великобритании существовал подземный поезд для перевозки только почтовой корреспонденции, однако в 2003 году маршрут законсервировали из-за слишком дорогой эксплуатации.

Почта Франции (La Poste)

Французскую почту развозят по железным дорогам семь специальных составов, окрашенных в ярко-желтый цвет. Такого же цвета и почтовые ящики, которые оснащены специальными автоматами, выдающими инструкцию по взвешиванию посылок и наклейки для корреспонденции. Почтовые услуги во Франции очень развиты: доставка почты внутри страны занимает от 24 до 48 часов, из Франции за рубеж — от 1 до 5 дней.

Почта Германии (Deutsche Post AG)

Своей скоростью славится и почтовая система в Германии. Более чем 95% писем доставляют получателю на следующий день, остальные — на второй день после отправления. При этом многочисленные почтовые услуги оказываются фирмами-подрядчиками, специализирующимися на доставке грузов. В адресе письма не указывают номер квартиры — почтальон ориентируется на имя жильца, написанное на двери. По городу почтальоны передвигаются на велосипедах, выкрашенных в официальный цвет почты Германии — жёлтый.

Почта Японии (Japan Post Holdings Co)

Почтовая система Японии в качестве специальной услуги может доставить корреспонденцию еще быстрее, чем во Франции или Германии, — «через ночь» и «к 10 часам утра следующего дня». Кроме того, в Японии можно отправить электронное письмо в почтовое отделение, где его распечатают и доставят адресату как обычную корреспонденцию.

К сожалению, скорость работы «Почты России» не может похвастать такими же показателями. По данным Минкомсвязи, до 20% почтовых отправлений «Почта России» доставляет с нарушением установленных сроков доставки. Также периодически в сети появляются видео, на которых сотрудники «Почты России» выбрасывают или уничтожают почтовые отправления.