Ярославль, 8 октября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. 89% ярославской аудитории ИА REGNUM не ожидают изменений к лучшему в связи со сменой градоначальника. Таковы результаты опроса, проведенного в социальных сетях.

По итогам опроса, почти половина респондентов (48%) считает, что отставка Владимира Слепцова и назначение Владимира Волкова исполняющим обязанности мэра Ярославля принципиально ничего не изменят в жизни города. 41% настроены более скептично. Они полагают, что у Владимира Волкова нет достаточного опыта, чтобы руководить мэрией Ярославля. Кроме того, он не ярославец.

Лишь 4% от числа принявших участие в опросе ожидают от нового градоначальника большего, чем от Владимира Слепцова.

5% затруднились ответить.

Опрос был проведен 5−7 октября, в нём приняло участие около 1000 человек.

Напомним, что 3 октября мэр Ярославля Владимир Слепцов добровольно сложил свои полномочия. С 4 октября его обязанности исполняет накануне назначенный заместитель мэра по строительству Владимир Волков. До этого Волков руководил администрацией Переславля-Залесского.