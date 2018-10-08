Ярославль, 8 октября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля негативно относятся к намерению своего коллеги Дмитрия Петровского сложить полномочия. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петровский решил отказаться от мандата после того, как раскритиковал губернатора за смену мэра Ярославля.

Сложение с себя полномочий — шаг детский по той простой причине, что Дмитрию Петровскому дали мандат депутата избиратели, которые поверили в него. Мне это напоминает детское поведение — Петровский не совсем просчитывает все нюансы, который должен учитывать взрослый человек. Депутат подотчетен избирателям. Иди на округ, работай там, ставь острые вопросы, приводи деньги на округ, пытайся участвовать в различных программах, контролируй работы подрядчиков», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

Депутат-коммунист считает, что защитить Дмитрия Петровского от внешнего воздействия невозможно. Как защитить «Единую Россию» от «Единой России» — Евгении Овод неизвестно.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов готов встречать с Петровским.

Позицию свою Дмитрий Петровский озвучил. Не хочу комментировать решение каждого коллеги — это его решение. Я с ним сегодня буду встречаться, разговаривать. Дополнительно послушаю его аргументы, с чем это связано. У меня позиция такая, что мы избраны для того, чтобы работать и в округе, и в муниципалитете», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Он считает, что к решениям надо подходить трезво и с пониманием того, что депутату Петровскому люди доверили право представлять их интересы.

Он имеет право по закону, как депутат-одномандатник, сложить с себя полномочия. Но я не понимаю его логики — если он хочет, чтобы его услышали и доносить мнение его избирателей, то надо быть депутатом, а не складывать с себя полномочия. Он нанесет некий урон бюджету, поскольку, если он сложит с себя полномочия, то надо будет объявлять выборы, а это трата денег», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Вадим Канашкин.

Плановое заседание муниципалитета назначено на 24 октября. У Дмитрия Петровского есть возможность обдумать свой шаг, считают его коллеги.