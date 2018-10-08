Москва, 8 октября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Российский рубль утром 8 октября продолжил снижение к основным валютам. В паре доллар-рубль котировки поднялись на 0,5%, почти до 67, к евро рубль потерял 0,2% и торговался на уровне 77. Разворот российской валюты вниз произошел еще 3 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар-рубль-евро

«Тогда провалились аукционы Минфина по размещению ОФЗ и началась очередная волна продаж на рынке казначейского долга в США. Пожалуй, рост доходности американских гособлигаций — это главная причина начала увеличения рисков на всех рынках, продаж акций и возобновления давления на валюты emerging markets», — пояснил эксперт.

8 октября рост доходности на мировых рынках облигаций продолжился. 10-летние гособлигации США торговались с доходностью 3,23%, 30-летние превысили уровень 3,4, а короткие трехлетние вплотную подошли к 3%. Данная тенденция заставляет инвесторов сокращать риски по своим портфелям, а это приводит к продажам различных активов, в том числе и российских. Цены на российские ОФЗ продолжили падение, доходность по 10-летним бумагам подошла к уровню 8,8%. Начали падать и российские акции, индекс РТС утром 8 октября потерял 0,5%.

«Пока обстановка тревожная, но особой паники у инвесторов не вызывает. Однако, если продолжится обвальное падение китайского рынка акций, а он сегодня потерял почти 4%, если коррекция в США перерастет в полномасштабные распродажи, то в такой ситуации российскому рублю удержаться на текущих уровнях будет сложно. Скорее всего, снова можно будет увидеть котировки доллара в районе 70 рублей», — считает Богданов.

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