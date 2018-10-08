Джакарта, 8 октября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что люди начали употреблять в пищу мускатный орех ещё 3,5 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале Asian Perspectives.

Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen Мускатник душистый

Археологи нашли на индонезийском острове Пулау Ай керамические черепки в поселении эпохи неолита. На этих черепках были обнаружены остатки семян мускатного дерева.

Отмечается, что пока остаётся непонятным, выращивали ли люди мускатный орех или использовали плоды диких растений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на греческом полуострове Пелопоннес археологи обнаружили гробницу, чей возраст оценивается в 3500 лет.

Читайте также: В Греции обнаружили крупнейшее захоронение микенской цивилизации