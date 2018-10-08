Кёльн, Германия, 8 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. После нескольких недель присутствия полиция немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия вывела свои силы из леса Хамбахер Форст, где проходили масштабные протесты против вырубки леса, передает телеканал N-TV.

(сс) markusspiske Пила

«Я считаю, настало время, чтобы в лесу установились мир, порядок и покой», — сказал премьер внутренних дел земли Херберт Ройль 8 октября. Он выразил надежду, что защитники природы не воспользуются уходом полиции для возведения новых баррикад. Для разбора предыдущих потребовались миллионные затраты.

Тем не менее, спокойствие в лесу, против вырубки которого длительное время протестовали неправительственные организации, не наступило. Уже 8 октября около 100 активистов возводили новые сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября высший административный суд земли запретил энергетическому концерну RWE вырубать лес, пока не рассмотрен иск от экологической организации. RWE планировал вырубить лес Хамбахер Хорст в 30 км от Кёльна с целью открытой добычи бурого угля.

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Опросы общественного мнения показывают, что 79% местного населения против вырубки леса.