Оттава, 8 октября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Птиц можно научить новым умениям не только в лаборатории, но и в дикой природе. К такому выводу пришли учёные Виндзорского университета в Канаде, которые провели эксперимент на диких воробьях. Биологам удалось научить птиц петь новую песню. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Воробей

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Птицы не только смогли повторить звучавшую из динамиков искусственно созданную мелодию и передать её другим поколениям. Эксперты работали на канадском острове Кент с представителями вида Passerculus sandwichensis на протяжении пяти лет. Всего было расставлено порядка 40 устройств на солнечных батареях, которые пародировали голоса саванных овсянок — представителей вида семейства певчих птиц.

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В итоге, как отметил учёный Дэн Меннилл, 30 особей сумели выучить новую мелодию. Результаты исследования показали, как происходит процесс голосового обучения. Несколько птиц узнавали звуки, так как брали пример с взрослых сородичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года учёные из Финляндии, Швейцарии и Великобритании выяснили, что некоторые виды птиц способны учиться у своих сородичей избегать ядовитой или горькой пищи. Эксперимент проводился на синицах.