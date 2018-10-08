Москва, 8 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Приближаются выходные праздничные дни в ноябре. По данным российских туроператоров, в 2018 году спрос на туры в начале ноября (на День народного единства — с 3 по 5 ноября) соответствует уровню 2017 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Руссо туристо

В 2018 году в Топ-5 направлений самых популярных направлений, куда на ноябрьские праздники планируют поехать российские туристы, вошли: Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и ОАЭ. Туррпораторы отмечают. что российские граждане предпочитают безвизовые страны с пляжным отдыхом.

Кроме того, в рейтинг пляжных туров вошли курорты: Гоа, Вьетнама, Кубы, Кипра и Иордании. В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений лидируют: Чехия, Франция, Италия и страны Прибалтики. На внутреннем рынке лидирует Сочи, на втором месте — Крым, на третьем — Минеральные Воды, а также экскурсионные направления: Санкт-Петербург, Москва, Казань и города Золотого кольца.

По данным АТОР, путешествие на ноябрьские праздники за границу в зависимости от страны обойдется от 25 до 132 тыс. рублей. Путешествие по России в зависимости от города и способа проезда обойдется туристам от 4 до 22 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидером рейтинга самых популярных стран отдыха и предпочтения туристов летом 2018 года стала Турция. За восемь месяцев там побывали почти 4,2 млн российских граждан. На втором месте — курорты Юга России. На третьем месте — Греция. Затем следуют Тунис, Кипр и Испания. Также в Топ-10 вошли: Таиланд, Болгария, Италия и Черногория.

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