Аккра, 8 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Меланья Трамп совершила визит в Гану, где посетила замок Кейп-Кост, сооружение 17 века, построенное для ведения торговли древесиной и золотом. Однако затем он стал одним из главных пунктов работорговли, откуда рабов доставляли через Атлантический океан в иностранные государства. Замок служил последним пристанищем для рабов перед погрузкой на корабль и отплытием в другие страны. Меланья Трамп рассказала, что увиденное ей вызвало глубокие чувства, а также отметила: «люди должны посетить этот замок и обязательно изучить историю данного места».Во время своего помещения страны жена президента США встретилась с представителями народа Фанти. По информации новостного агентства Habari leo, Меланья Трамп в рамках продвижения кампании «Be best», нацеленной на улучшение качества жизни детей во всем мире, посетит Малави, Кению, Египет.