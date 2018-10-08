Абакан, 8 октября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Михаил Развожаев, назначенный 3 октября врио главы Хакасии, завёл аккаунты в популярных социальных сетях Instagram и Facebook. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Скриншот со страницы врио главы Хакасии Михаила Развожаева. Facebook.com Врио главы Хакасии Михаил Развожаев в Facebook

Уточняется, что Развожаев намерен через соцсети «оперативно информировать» жителей Хакасии о деятельности республиканского правительства, о «принятых решениях и важных новостях» региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Красноярского края Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии 3 октября. До этого Развожаев являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

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У прежнего руководителя Хакасии — Виктора Зимина — истёк срок полномочий на этом посту. Единоросс Зимин принял участие в выборах главы республики 9 сентября 2018 года, но проиграл коммунисту. Он получил 32,42% голосов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%. Зимин и Коновалов должны были встретиться 23 сентября во втором туре губернаторских выборов, однако Зимин с выборов снялся.

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Второй тур перенесли на 7 октября. В борьбу за кресло главы региона вступил справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%), однако и он с выборов снялся.

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Во втором туре, который вновь перенесли, теперь уже на 21 октября, конкурентом коммуниста Коновалова должен стать Александр Мяхар. Это кандидат от «Партии роста», занявший в первом туре четвёртое место (6,61%).

Что касается Развожаева, он должен «присмотреть» за регионом, в котором продолжается непростой выборный процесс. В том числе одна из задач, поставленных перед ним главой государства, — помочь «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».