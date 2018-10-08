Донецк, 8 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Украинские войска 25 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 8 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберное и другое стрелковое оружие. В общей сложности украинские войска выпустили 133 единицы боеприпасов.

Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Широкая Балка, Доломитное, Озеряновка, поселки шахты им. Гагарина, шахты Трудовская и шахты 6/7, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк, Александровка, Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

В ходе обстрела в Озеряновке было нарушено электроснабжение.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие.