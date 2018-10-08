Иерусалим, 8 октября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 6 октября около тысячи человек организовали протест возле виллы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Общественные активисты требовали главу правительства «спасти» Израиль от возможного экологического бедствия, связанного с установкой буровых платформ в Средиземном море. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, демонстрация была организована общественным движением «Шомрей а-Байт» («Защитники Родины»).

ИА REGNUM Израиль

Демонстранты выступили против разработки в Средиземном море газового месторождения «Левиафан». Недовольство активистов связано с опасным для окружающей среды способом разработки, предполагающим транспортировку газового конденсата в хранилища по подземным трубам. Планируется, что газопровод будет проходить через несколько густонаселенных районов стран.

Стоит отметить, что министерство экологии Израиля выступало против транспортировки газа на материк. Однако решение пришлось изменить из-за давления бизнес-лобби.