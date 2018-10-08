Самара, 8 октября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Жители и предприятия Самарской области задолжали за электроэнергию более пяти миллиардов. Четвертая часть долга — на совести предприятий ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Самараэнерго».

(сс) jarmoluk Электроэнергия

Самый крупный долг у «Жилищного управления» самарского города Октябрьск — его сумма превышает 150 млн рублей. Кроме того, МУП микрорайона Ставропольский задолжал 87 млн рублей, ООО «Водоканал» Нефтегорского района — 82 млн рублей. Общая сумма средств, неуплаченных предприятиями ЖКХ за электроэнегию, на начало октября составила 1,119 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе «Самараэнерго», крайним методом воздействия на неплательщика является отключение электричества. Однако основной метод работы с должниками, подчеркнули в компании, — это претензии и иски, предоставление рассрочки и реструктуризация задолженности.

Напомним, что ранее среди пострадавших от неуплаты оказался стадион «Самара Арена» — наследие чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, застройщик объекта ПСО «Казань» не платил за электроэнергию с начала 2018 года и задолжал боле 13 млн рублей. В результате 28 августа на стадионе отключили подачу ресурса. В процесс пришлось вмешаться региональному правительству. Только после гарантий об оплате и начала поступления траншей электроподача была возобновлена.