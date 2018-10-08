Шанхай, Китай, 8 октября, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в первом круге турнира в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 38 минут, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

(сс) Steven Pisano Роберто Баутиста-Агут

Рублёв семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейка.

В полуфинале Баутиста-Агут встретится с победителем матча между америкакнцем Маккензи Макдональдом и Милошем Раоничем из Канады.

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