Ярославль, 8 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области пройдет объединение четырёх больниц. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

B7.zdrav76.ru/ Больница № 7 в Ярославле

В одно учреждение будут объединены ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ ЯО «Рыбинская психиатрическая больница». Объединенное учреждение будет называться «Ярославская областная психиатрическая больница».

Также объединяются две больницы в Ярославле — больница № 7 в поселке Резинотехника будет присоединена к ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 3», расположенной в Заволжском районе.

Ранее в «Центральную городскую больницу» были объединены ряд клиник Ярославля. Региональные власти говорят о том, что сокращают таким образом управленческий аппарат.