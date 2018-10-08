В Ярославской области объединяют больницы
Ярославль, 8 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области пройдет объединение четырёх больниц. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.
В одно учреждение будут объединены ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ ЯО «Рыбинская психиатрическая больница». Объединенное учреждение будет называться «Ярославская областная психиатрическая больница».
Также объединяются две больницы в Ярославле — больница № 7 в поселке Резинотехника будет присоединена к ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 3», расположенной в Заволжском районе.
Ранее в «Центральную городскую больницу» были объединены ряд клиник Ярославля. Региональные власти говорят о том, что сокращают таким образом управленческий аппарат.