Ярославль, 8 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, входящий в фракцию «Единая Россия», намерен сложить с себя депутатские полномочия. Об этом он сообщил порталу ЯрНьюс.

Дмитрий Петровский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Петровский подверг критике губернатора области Дмитрия Миронова в связи со сменой мэра Ярославля. Исполняющий обязанности мэра был назначен без консультаций с «Единой Россией» и депутатами муниципалитета. Петровский написал в Facebook, что губернатор «растер «Единую Россию» о половик».

Да, действительно, я собираюсь сложить депутатские полномочия, написать соответствующее заявление и объявить об этом на муниципалитете. И я намерен это сделать. Думаю, что это произойдет в ближайшие дни. Меня отговаривали от этого, в том числе и местное руководство «Единой России». Но я считаю, что так поступить будет правильно. Добавлю, что уходить из политики я не собираюсь», — сказал ЯрНьюс Дмитрий Петровский.

Депутат не говорит о том, что на него оказывается какое-либо давление. Однако косвенные признаки указывают как раз на это. Поведение депутата будет рассматриваться на ближайшем заседании фракции «Единая Россия». Ряд постов на Facebook, размещенных Петровским в последнее время, похожи на ответ кому-то.

«Я не потерплю если мне будут указывать, как защищать права людей — меня избрали люди — именно за мою позицию», — написал Петровский на своей странице в Facebook.

Если Дмитрий Петровский не передумает, это будет первый случай добровольной сдачи мандата в муниципалитете Ярославля (исключая случаи избрания в облдуму или перехода на работу в органы исполнительной власти). Врач-онколог Петровский избран по одномандатному округу, был выдвинут «Единой Россией», но не является членом партии.

Если он лишится полномочий, в одномандатном округе будут назначены новые выборы.