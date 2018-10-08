Тюмень, 8 октября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. На первом заседании думы Тюмени седьмого созыва 8 октября 2018 года был избран глава города. Им стал врио главы администрации города Руслан Кухарук. Его избрали единогласно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tyumen-city.ru Руслан Кухарук дает интервью

Как ранее информировало ИА REGNUM, на пост главы Тюмени было два претендента. Кроме Кухарука, рассматривалась кандидатура заместителя директора регионального департамента имущественных отношений Владимира Третьякова. Оба кандидата представили свои программы. Депутаты отдали предпочтение Руслану Кухаруку единогласно.

О Руслане Кухаруке известно, что он родился в 1979 году. Является выпускником юридического факультета Тюменского государственного университета. На муниципальной службе он работает 16 лет. В 2002 году работал заведующим сектором правовой работы администрации Тюменского района. Затем перевёлся в департамент имущественных отношений Тюменской области. Весной 2011 года был назначен директором департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Через пять лет стал заместителем главы города. С мая 2018 года, после назначения главы Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области, временно руководил администрацией города.