Тирана, 8 октября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Всемирный банк высоко оценил результаты реформ, проведенных албанским правительством с целью повышения экономического роста, и посчитал своевременным шагом выдачу евробонда в размере 500 миллионов евро с процентной ставкой 3,55% на международных рынках капитала.

Shiny Things Всемирный банк

На презентации отчета об экономическом росте региона в Тиране, представительница Всемирного банка Марьям Сали заявила, что Албания «сделала большой шаг на валютном рынке, и банк сотрудничает с албанским правительством при проведении реформ.

При этом албанская представительница при Всемирном банке Хильда Шияку заявила, что данное сотрудничество также затронет вопросы обслуживания долга. «Выступление страны на зарубежных рынках позволяет участникам этих рынков оценить её возможности, и выдача этого кредита свидетельствует о появлении уверенности», сообщает албанское новостное агентство «Медиат Шчиптаре».

Всемирный банк опубликовал отчет «Справедливый прогресс и экономический рост во всех направлениях в мире», в котором констатируется, что Албания является одним из важнейших государств в регионе, где больше половины молодых людей преследует более масштабные экономические цели, чем их родители.

Отчет Всемирного банка, помимо прочего, предлагает конкретные меры локального, национального и глобального характера, которые могут помочь выходу из замкнутого круга бедности и открыть будущим поколениям возможности для реализации своего потенциала и улучшения качества жизни.