Минск, 8 октября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Белоруссия намерена добиться от России компенсаций в связи реализацией налогового манёвра в РФ. До конца 2018 года решение этого вопроса станет основной задачей для Минска. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По его словам, в настоящее время переговоры по определению механизма компенсаций между Минском и Москвой уже вступили в активную фазу.

«На сегодня это самый важный вопрос, который требует решения до конца текущего года. Это второй этап манёвра», — уточнил Рыбаков.

Он напомнил, что первый налоговый манёвр Белоруссия уже пережила с 2015 года: «Цена на нефть выросла, и пошлина таможенная была снижена и, соответственно, перешла в цену на нефть».

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Как «налоговый манёвр» России отразится на Белоруссии?

Глава концерна добавил, что в связи со вторым этапом налогового маневра Российская Федерация практически отказывается от таможенных пошлин, что фактически приведёт к переходу «к мировым ценам на нефть». При этом переработчики в России ничего не потеряют, так как «это будет компенсировано механизмом демпфирующих акцизов». А вот в белорусском бюджете «таких инструментов нет».

«Нам предстоят серьёзные переговоры с Россией по выравниванию конкурентной среды, чтобы наша переработка работала в аналогичных условиях, как и переработка в Российской Федерации», — заявил председатель концерна «Белнефтехим».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении закон, завершающий проведение в РФ так называемого налогового манёвра в нефтяной отрасли. Согласно документу, с 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет. Одновременно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть будут расти в течение трёх лет — по 2021 год. В правительстве отметили, что такие меры позволят сократить выплаты из бюджета для нефтяников, затраты на которые из бюджета ежегодно составляли порядка 1,1 трлн рублей.

По мнению экспертов, в результате завершения налогового манёвра из-за повышения цен на сырьё стоит ожидать снижения рентабельности переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии. Потери бюджета Белоруссии из-за налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ минфин страны только в 2019 году оценивал примерно в 300 млн долларов.