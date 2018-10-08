Майкоп, 8 октября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Заключительный этап чемпионата и Кубка России по классическому ралли «Предгорья Кавказа 2018» состоялся в Адыгее 6 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал участников — 47 экипажей, в том числе и из Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с участниками ралли

«Мы рады приветствовать участников столь престижных соревнований. В Адыгее они проводятся уже в третий раз и становятся традиционными. Это подтверждает удобное местоположение и рельеф нашей республики, развитую инфраструктуру, а также хорошую подготовку, организацию соревнований. В этом году авторалли посвящено Дню Республики Адыгея. Поздравляю всех с праздником! Желаю хорошего настроения, успеха всем участникам и гостям соревнований», — отметил Кумпилов.

Глава республики также отметил, что в Адыгее готовы и дальше оказывать поддержку проведению ралли: соревнования способствуют привлечению молодежи к активному и здоровому образу жизни, влияют на развитие автоспорта, а также событийного туризма.

Трассы ралли «Предгорья Кавказа 2018» проложены в горной местности. Сложный рельеф дает возможность гонщикам в полной мере продемонстрировать навыки управления в условиях интересных горных дорог в сочетании с живописными пейзажами. Участники были заявлены в категориях: абсолютный зачет, зачет N4, зачет R3 и зачет R2 чемпионата РФ, а также абсолютный зачет, зачет 4000Н, зачет 2000Н и зачет 1600Н Кубка России.

В течение двух дней участникам соревнований предстояло проехать более 600 км, из них в первый день состязаний — 60 км спецучастков, в том числе 20 км — в ночное время. Основная часть трассы проходит по грунту и гравию, а в первый день гонки — по асфальтовому покрытию в районе поселка Каменномостский Майкопского района.

Завершилась гонка 7 октября в Краснодарском крае: победителем стал экипаж из Москвы на Subaru Impreza STI под управлением Сергея Успенского и Марины Даниловой. Вторым в итоговой классификации абсолютного зачета стал экипаж Дениса Ростилова и Георгия Трошкина. Экипаж Майкоп/Москва Олега Топорова и Полины Мухиной занял третью позицию в итоговой классификации ралли.