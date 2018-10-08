Москва, 8 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 8 октября, рублю снова создает возможность укрепиться и будет проходить нейтрально — на позитивном фоне по отношению к мировым валютам. На прошлой неделе рынки начало серьезно «лихорадить», а покупки/продажи валют только нарастают. На валютном рынке Минфин России готов реализовать выпуск новых ОФЗ, но предыдущая попытка не удалась, поэтому этот фактор останется риском для будущих торгов в среднесрочной перспективе. 8 октября на стоимость отечественной валюты больше влияют внешние причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Несомненно, что Голландия и США придумают новые ограничения по международным экономическим отношениям из-за новой «страшилки» — «русских хакеров», а рост доходности облигаций «трэжерис» сверх 3,12% снова оттянет часть участников рынка на американские биржи. Можно отметить, что в пользу рубля работает сейчас хорошая отчетность компаний по третьему кварталу, рост нефти сверх заложенных ранее ОПЕК+ цен, а также снижение зависимости от цен на ресурсы, как было замечено главой Минфина РФ Антоном Силуановым.

«В итоге рубль остается в коридоре 66−67 за доллар и 76−77 за евро, но волатильность на рынке выросла за счет общей неопределенности в финансовой сфере, поэтому тренд на укрепление рубля остается в неустойчивом состоянии», — считает эксперт.

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