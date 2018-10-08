Ярославль, 8 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Власти Ярославской области второй год подряд не будут поднимать прожиточный минимум пенсионеров и детей. Проекты законов об установлении прожиточного минимума для этих категорий внесен в областную думу губернатором Дмитрием Мироновым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Для пенсионеров прожиточный минимум составит, как и в 2017—2018 годах 8163 рубля. Как полагают власти, на самом деле товары, входящие в «потребительский минимум», подешевели.

«Величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год, рассчитанная как с использованием консервативного варианта прогноза потребительских цен, так и благоприятного, меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2018 год. В связи с изложенным величину прожиточного минимума пенсионера в Ярославской области на 2019 год в целях недопущения снижения социальной поддержки малоимущих пенсионеров предлагается установить на уровне предыдущего года в размере 8 163 рублей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Такая же ситуация и с прожиточным минимумом для детей, который губернатор предлагает оставить на уровне 10 235 рублей.

Прожиточный минимум влияет на социальные выплаты: для пенсионеров областной бюджет компенсирует разницу в случае, если их пенсия меньше регионального минимума. Детский прожиточный минимум равен ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей.

В прошлом году депутаты областной думы хотели хотя бы немного увеличить данные показатели, но не смогли. Официальная статистика фиксирует постепенную инфляцию в Ярославской области. По данным Ярославльстата, потребительские цены за январь-август выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2017-м.

Какие именно товары и услуги из прожиточного минимума, по мнению правительства региона, «подешевеют» в 2019 году, власти традиционно не раскрывают.