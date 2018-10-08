Токио, 8 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем турнира в Токио, поднялся на 10 мест в рейтинге ATP. Обновлённая версия рейтинга 8 октября представлена на сайте организации.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев, обыгравший в финале турнира в Токио японца Кея Нисикори, поднялся с 32-го на 22-е место в рейтинге.

Среди других российских теннисистов Карен Хачанов опустился на три строчки и занимает 27-е место, Андрей Рублёв потерял пять мест и расположился на 73-й позиции.

Возглавляет список по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте идёт швейцарец Роджер Федерер. Замыкает тройку сербский теннисист Новак Джокович.

Лучшим из российских теннисистов является Карен Хачанов, который занимает 25-ю строчку рейтинга.

Рейтинг ATP от 8 октября:

Рафаэль Надаль (Испания) — 8260 очков Роджер Федерер (Швейцария) — 6900 Новак Джокович (Сербия) — 6445 Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 6130 Александр Зверев (Германия) — 4755 Марин Чилич (Хорватия) — 4535 Доминик Тим (Австрия) — 3825 Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640 Григор Димитров (Болгария) — 3620 Джон Иснер (США) — 3380.

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