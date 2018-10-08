Москва, 8 октября, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Начиная с 2021 года все интернет-магазины в России планируют обязать принимать к оплате банковские карты, соответствующий законопроект разрабатывает комитет Государственной думы по финансовому рынку, сообщают 8 октября «Известия» со ссылкой на его представителя Анатолия Аксакова.

Thomas Kohler Банковские карты

По его словам, документ будет готов в этом месяце, поправки планируется внести в закон «О защите прав потребителей». В настоящее время в России банковские карты принимают к оплате только онлайн-магазины с оборотом от 40 млн рублей.

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В Центробанке данную инициативу одобрили, отметив, что это будет способствовать росту безналичных операций. В Минэкономразвития также поддержали новшество, поскольку это повысит качество финансовых услуг, а также снизит процент «серых» денег в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и реже снимать наличные в банкоматах. Так, с 2012 года объем операций граждан РФ по платежным картам вырос в два раза — до 41,81 трлн рублей, при этом количество таких операций за шесть лет увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд.

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