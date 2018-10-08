Кардифф, Великобритания, 8 октября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В британском Кардиффе два участника полумарафона погибли сразу после пересечения ими финишной прямой, сообщает The Sun.

Марафон

По данным издания, инцидент произошел 7 октября. После завершения забега на 21-километровую дистанцию двое мужчин потеряли сознание и упали.

Дежурившие на месте кареты скорой помощи госпитализировали их в больницу, где врачи констатировали у бегунов смерть от остановки сердца.

Отмечается, что это первый трагический случай за всю 15-летнюю историю забега. Всего в этом году в полумарафоне принимали участие порядка 25 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пскове во время первого этапа соревнований по бегу по пересеченной местности погиб один из участников полумарафона. Мужчина потерял сознание, был доставлен в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

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