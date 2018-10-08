Барселона, Испания, 8 октября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена там же, где покоятся ее родители, — на кладбище Сант-Андреу в Барселоне. Об этом со ссылкой на слова племянницы звезды оперной сцены пишет онлайн-издание Europa press.

Скорбь

Отмечается, что церемония прощания с певицей началась еще в субботу, 6 октября. С Кабалье хотят проститься тысячи простых граждан страны, также в Барселону прибыло большое число испанских политиков и деятелей культуры. Ожидается приезд в столицу Каталонии главы правительства Испании Педро Санчеса.

Читайте также: Премьер-министр Испании выразил соболезнования в связи со смертю Кабалье

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Барселоне в возрасте 85 лет скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье.

Читайте также: Скончалась Монсеррат Кабалье — величайшая звезда оперной сцены: биография