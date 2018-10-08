Томск, 8 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Томский государственный университет (ТГУ) достиг договоренности с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа об открытии новой исследовательской станции в Заполярье, в 100 км от поселка Сабетта, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

Заполярье

«Один из лидеров оленеводческого сообщества ЯНАО Михаил Окотэтто предложил использовать его дом в качестве научного стационара ТГУ», — сказал руководитель университетского центра BioClimLand Сергей Кирпотин.

По его словам, на станции будут работать в автоматическом режиме приборы с большим количеством замеряемых параметров. Также в вузе рассчитывают размещать на станции экспедиции в составе отечественных и зарубежных ученых.

«Обской бассейн представляет огромный интерес для мировой науки, поскольку имеет большое значение для климата планеты. Станция вблизи выхода Оби в Карское море — важная точка на карте наших исследований», — добавил исследователь.

Отмечается, что достигнутая договоренность стала одним из результатов совещания SecNet по изучению Сибири и Арктики. Также стороны совместно с представителями Русского географического общества обсудили перспективу совместной морской экспедиции в будущем году. Во время экспедиции ТГУ и партнеры по SecNet проведут исследования водных ресурсов Арктики.

SecNet — открытое сообщество образовательных институтов, организаций, научных групп и отдельных ученых, объединенных с целью содействия устойчивому развитию северных и полярных регионов.

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