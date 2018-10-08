Дружба России и Украины расторгнута, России и США – на грани: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- О попытках СБУ вербовать родственников российских силовиков;
- В России задумались о лишении Украины инвестиций;
- В МИД России объяснили, почему расторгнут договор о дружбе с Киевом;
- США не готовы к войне с Россией и Китаем;
- Жители России оценили школьное образование.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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