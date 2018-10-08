Оренбург, 8 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области Арбитражный суд признал недействительным аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения. Тендер был инсценирован и имел коррупционную составляющую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Ван Гог. Продажа леса. Аукцион

По данным ведомства, бывший заместитель начальника управления охотничьего хозяйства министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области с помощью знакомых создал подконтрольное юридическое лицо — ООО «Медведь», инсценировал аукцион и в качестве его участника ввёл созданную фирму. С ней и был заключен договор аренды участков лесного фонда. Впоследствии экс-чиновник продал созданную фирму директору оренбургской строительной компании, который увлекается охотой. Вознаграждением для бывшего сотрудника минлесхоза региона стала двухкомнатная квартира стоимостью 2,650 млн рублей.

Согласно решению суда, аукцион признан незаконным, а фирма «Медведь» обязана вернуть лесные участки, взятые в аренду, обратно министерству. В законную силу судебное решение не вступило.

Добавим, ранее бывший заместитель начальника управления охотничьего хозяйства министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области осужден на 4,5 года со штрафом 800 тыс. рублей. Также экс-чиновнику запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. Такое наказание суд вынес, признав мужчину виновным в злоупотреблении полномочиями, покушении на крупное мошенничество и легализации денежных средств и имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Стоит также отметить, что через суд с бывшего чиновника взыскана стоимость полученной квартиры — 2,650 млн рублей. В законную силу это решение еще не вступило и может быть обжаловано.