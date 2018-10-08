Бишкек, 8 октября, 2018, 08:15 — ИА Регнум. В Киргизии скончался министр культуры, информации и туризма республики Султан Жумагулов. В марте ему исполнилось 59 лет.

Minculture.gov.kg Султан Жумагулов

По информации министерства культуры, сердце Жумагулова остановилось в ночь на 8 октября. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.

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Профессиональную карьеру Султан Жумагулов начал с должности корреспондента республиканской газеты «Ленинчил жаш» («Ленинская молодежь») после окончания факультета журналистики Киргизского государственного университета. Затем работал заместителем главного редактора правительственной газеты «Эркин-Тоо», директором общественного телеканала «ЭлТР» и гендиректором государственного телеканала.

На пост министра культуры, информации и туризма республики Жумагулов был назначен в ноябре 2017 года.