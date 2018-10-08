Иерусалим, 8 октября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. 7 октября в Иерусалиме началось судебное разбирательство по делу супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху, пишет газета Daily Sabah.

Оноре Домье. Защитник

Прокуратура настаивает на том, что госпожа Нетаньяху в период с 2010 по 2013 год заказала сотни блюд в известных ресторанах Иерусалима на сумму €85 тыс. под ложным предлогом, что в резиденции премьер-министра нет поваров.

Адвокаты отрицают какие-либо нарушения со стороны своего клиента и подчеркивают, что впервые супруга политика такого высокого уровня предстает перед судом из-за «лапши и доставок из ресторанов». Вероятно, судебное разбирательство затянется на несколько месяцев.

Это уже не первое судебное расследование для Сары Нетаньяху. Два года назад бывший домработник через суд получил компенсацию от Нетаньяху в размере €40 тыс. из-за неоднократного плохого обращения с ее стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что супругу премьер-министра подозревают в нарушении трудового законодательства.