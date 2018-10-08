Астана, 8 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Развитие частного бизнеса является приоритетным направлением послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований Альберто Тюркстра, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

По мнению эксперта, в республике проводится модернизация экономики, и улучшаются условия для работы малого и среднего бизнеса. Тюркстра добавил, что для успешной модернизации Казахстану необходимо сохранить активную позицию на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев поручил продлить действие «Дорожной карты бизнеса-2020» до 2025 года. На реализацию программы планируется ежегодно выделять 20 млрд тенге ($54 млн).