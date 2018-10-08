Москва, 8 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Отношение жителей России к новогодних каникулам меняется в зависимости от экономической ситуации стране. При стабильной экономике градус любви к новогодним каникулам повышается. Так, в 2013 году зимние праздничные каникулы одобряли семь из десяти граждан, а в 2014-м — всего 57%. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Новогодняя елка

В 2018 году рады 10-дневным выходным дням 66% опрошенных. 14% считают, что нужно сократить число выходных. 13% нейтрально относятся к череде праздничных дней. 7% респондентов затруднились с ответом.

Чаще одобряют новогодние каникулы женщины, чем мужчины (73 и 59% соответственно). Больше они нравятся молодым людям, чем тем, кому 45 лет и выше (77% против 56%).

Опрос проведён 3−4 октября 2018 года в 319 населенных пунктов во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: по 1600 респондентов в каждом опросе.

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Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры начали продажу туров в Великий Устюг к Деду Морозу. В 2018 году цена тура по сравнению с 2017 годом не изменилась, а у некоторых туроператоров стала даже ниже прошлогодних цен.

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