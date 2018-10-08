Буэнос-Айрес, 8 октября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Сборная России завоевала пять золотых медалей в первый день юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Первое золото российской команде принёс Григорий Шамаков в стрельбе из пневматической винтовки. Затем Варвара Овчинникова и Илья Бескровный стали победителями в микст-соревнованиях по ВМХ-рейсу.

Третью победу сборной России принесли пловцы Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова и Елизавета Клеванович в смешанной эстафете кролем 4 по 100 метров.

Завершился первый день соревнований для российской команды двумя победами в тхэквондо. Золотые медали выиграли Дмитрий Шишко (до 48 кг) и Полина Щербакова (до 44 кг). Кроме того, дзюдоист Абрек Нагучев взял серебро (до 66 кг).

В настоящее время сборная России лидирует в общем зачёте соревнований.