Оренбург, 8 октября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 8 октября, решится вопрос по отставке мэра. Нет сомнений в том, что депутаты проголосуют за досрочное сложение полномочий градоначальника с Евгения Арапова, который пребывает под арестом и обвиняется в коррупции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

Напомним, 5 октября губернатор заявил депутатам, что муниципалитету необходим глава в законном статусе. В свою очередь горсовет поддержал позицию главы региона и назначил дату для внеочередного собрания.

Между тем такая политика отстранения градоначальника вызвала споры. Мнения пользователей соцсети разделились. Ряд оренбуржцев считает, что отстранять от должности должен суд, либо сам Евгений Арапов должен написать заявление об увольнении. Звучат сравнения двух ситуаций — обвиняемый в коррупции министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Михаил Маслов временно отстранен от должности губернатором, а Арапова увольняют. Пользователь указывает на двойные стандарты. В ответ на это вице-губернатор Вера Баширова заявила, что стандарты едины, а обстоятельства разные.

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Руководитель одного из крупных предприятий области отметил, что надо применять законные методы, а не депутатское голосование. С его точки зрения, можно ввести временную администрацию для управления городом.

«Если Арапов виноват — одно. А если завтра извинятся и отпустят? Как все будете говорить, что за него были, но обстоятельства…» — отметил директор предприятия.

Множество комментариев относительно отставки все же в пользу увольнения главы города, обвиняемого в коррупционном преступлении. Противоречия возникли лишь относительно методов воплощения этого вопроса в жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Оренбурга Евгений Арапов с 10 августа находится в СИЗО. Он задержан по подозрению в крупном взяточничестве. По версии следствия, мэр брал взятки не только деньгами, но и недвижимостью. Выявлен эпизод, когда от директора одной из местных фирм градоначальник получил однокомнатную квартиру.