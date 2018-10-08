Москва, 8 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Несмотря на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что у правительства нет планов ограничивать хождение доллара в стране, определённые опасения у граждан всё же появились. Но, как выразился чиновник, если кто-то думает, что «надо бежать в банки и скорее снимать валюту», то «это совершенно не так». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM уточнение деталей дедолларизации, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, в частности, отметил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Безусловно, финансовые власти всегда предельно осторожны, но реально каждая ситуация предельно конкретная. И, по сути, каждую ситуацию с дефолтом, денежной реформой или ограничением хождения доллара можно прогнозировать.

Мне как-то везло и удавалось всегда «подстелить соломку» накануне очередных кризисов. Но в данном случае, естественно, обсуждается вопрос о расчетах в долларах в условиях санкций и резкого роста цены на нефть. Но это риски страны и резервных фондов, а также юридических лиц. Для граждан я пока никаких рисков не вижу, и поэтому я используя тактику: «разложить яйца в разные корзины». То есть не закрываю хоть и маленькие накопления на долларовом депозите и, естественно, сохраняю немного наличных, тем более, что один-два раза в год отдыхаем с женой за рубежом.

Сегодня я бы советовал успеть купить импортные вещи, если они еще сохранились от прошлых завозов и по старым ценам. Но таких дешевых товаров все меньше».

Напомним, ранее о том, что у российского правительства нет планов переводить долларовые счета в банках в рублевые в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, никто не призывает граждан снимать валюту и переводить её в рубли — правительство против ограничений.