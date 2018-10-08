Киев, 8 октября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. На Украине начали задерживать зарплаты учителям, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко, сообщают 7 октября «Украинские новости».

Пустой класс

По его словам, правительство Украины работает по принципу «полицейского государства», когда на развитие силовых структур закладывается дополнительно 15 млрд гривен ($530 млн) на 2019 г. без учета дополнительных расходов на армию. А вот на повышение зарплат учителям в бюджете ничего не заложено.

Бойко отметил, что ранее правительство обещало зарплату учителям в 2018 году в размере порядка 11 тыс. гривен ($390), однако по итогам восьми месяцев 2018 года средняя зарплата учителей составила 6,4 тыс. гривен ($230) — ниже среднего уровня зарплаты по стране.

Напомним, ранее ученые и учителя провели возле здания Верховной рады митинг с требованием увеличить финансирование образования и науки.