Астана, 8 октября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве предоставило бывшему руководителю телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жормату Ертаеву статус беженца, сообщает 8 октября издание «Коммерсант».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

Адвокат Ертаева Алексей Петров отметил, что после оформления статуса беженца Генеральная прокуратура РФ отказала в экстрадиции бизнесмена в Казахстан. Адвокату удалось предоставить правоохранительным органам России доказательства невиновности подозреваемого.

Защитник Ертаева заявил, что в случае экстрадиции бизнесмену может угрожать серьезная опасность как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны лиц, которые не заинтересованы в распространении в республике достоверной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Жормат Ертаев был задержан в Москве по подозрению в получении преступным путем заемных средств банка.