Иркутск, 8 октября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В Иркутске трамвай насмерть сбил восьмилетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября около 7:30 по местному времени на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная.

По предварительной информации, школьник вышел из трамвая и стал обходить его спереди. В этот момент общественный транспорт начал движение и наехал на ребенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутске в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту с участием трех автомобилей погибли три человека.