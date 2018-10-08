Москва, 8 октября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. В конце прошлой недели рубль отыграл часть потерь у доллара. Дальше обвинений российских спецслужб взломать сеть Организации по запрещению химического оружия со стороны минобороны США дело пока не пошло, и российская валюта смогла выдохнуть с облегчением, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Палата представителей США сейчас на каникулах. А значит, Сенат может лишь рассмотреть законопроекты о санкциях, но не сможет отправить на подпись Трампу, поэтому введение новых санкций к России в ближайший месяц маловероятно.

Впрочем, ничто не мешает американским политикам продолжать обсуждать «российский вопрос» и набирать на нём политические очки. Тем более что в начале ноября пройдут выборы в Конгресс США. Не в пользу рубля играет и общая слабость валют развивающихся стран.

Эти факторы гарантируют рублю повышенную волатильность на этой неделе. На стороне рубля продолжает действовать дорогая нефть, удерживающаяся в районе $85 за баррель, это сильный фактор поддержки для рубля. Актуальный диапазон по паре доллар/рубль на сегодня, 8 октября, составляет 66−67,50 руб., по евро/рубль — в диапазоне 76−77,50 руб.

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