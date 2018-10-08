Якутск, 8 октября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В Якутии до сих пор продолжается расселение многоэтажек, получивших статус аварийных до 2012 года. Камнем преткновения для программы переселения из ветхого жилья, которую регионы России должны были завершить до 1 сентября 2017 года, в республике стал Нерюнгринский район, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Обшарпанный дом

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В посёлке Серебряный Бор всё ещё не достроили пять домов: свои обязательства не исполнила компания-застройщик «Созвездие».

"Они сами не достраивают, но и нам не дают. Контракт с застройщиком расторгнут. Документы переданы в Арбитражный суд о передаче этих домов в части погашения долга», — рассказал телеканалу «Якутия24» глава Нерюнгринского района Станислав Будуев.

Выходом из ситуации в проблемном муниципалитете станет решение расселить людей из ветхих домов во вторичное жильё. В не новые многоэтажки переселят 83 семьи. На эти цели выделены дополнительные средства. Помимо них 200 млн рублей будут потрачены на достройку домов в Серебряном Бору. Эти деньги нужны, чтобы переселить из ветхого жилья ещё 153 семьи.

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Изначально предназначавшиеся для переселенцев дома, которые будут достроены позже, руководство Нерюнгринского района намерено использовать в следующей программе, цель которой — расселить жильё, признанное аварийным после 1 января 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новая федеральная программа расселения аварийного жилья стартует в 2019 году. На её реализацию будет выделено 423 млрд рублей.

Объём ветхого жилфонда в России превышает 13 млн квадратных метров. Якутия занимает среди регионов России первое место по количеству аварийных домов, их общая площадь — более 1 млн квадратных метров.