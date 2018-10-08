Кызыл, 8 октября, 2018, 06:49 — ИА Регнум. Уборочная кампания завершается в Туве, об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве. По данным на 5 октября в регионе убрано 70% зерновых культур (охвачено 4515 га). Валовый сбор зерна — 6442 тонны.

Борис Белопольский. Получай, страна родная, наш колхозный урожай! 1950

К аналогичному периоду 2017 году в Туве было убрано 2812 га и намолочено 2877 тонн сена. Урожайность в текущем году составляет 14,3 ц/га, что выше прошлогодней на 4,1 центнера с гектара.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, урожай пшеницы составил 5818 тонн, ячменя — 460 тонн, овса — 154 тонны, проса — 10 тонн. В уборочной кампании в Туве задействовано 23 комбайна. Общая площадь зерновых культур в Туве — 9615 гектаров. Это на 875 га больше, чем в 2017 году.

Не обошлось и без потерь. В период вегетации растений из-за сильного града пострадали посевы в Пий-Хемском и Каа-Хемском районах. Общая площадь списанных посевов — 430 га, в том числе 250 га пшеницы и 180 га однолетних трав.

В начале октября в Туве выпал мокрый снег. Пострадали посевы зерновых и кормовых культур в Тандинском районе на площади 3156,5 га. Сейчас районное управление сельского хозяйства собирает документы по оценке нанесённого ущерба. Из-за чрезвычайных погодных ситуаций пострадали три крестьянско-фермерских хозяйства. По предварительной оценке, общая сумма ущерба составляет порядка 2 млн рублей. Окончательное решение будет принято после завершения уборочной.

Уборка кормовых культур проведена на 78%. Средняя урожайность — 14 ц/га. Полностью завершена уборка овощных культур. Валовой сбор урожая овощей составил 4381 т при урожайности 152 ц/га. Картофель убран с площади 2905 га (урожай — 33 171 тонна).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года республиканские власти заявили, что из-за неблагоприятных погодных условий Тува недоберёт около пяти тысяч тонн пшеницы.