В США заявили, что Россия перешла все «красные линии»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Информпространство Украины очистили от «российской пропаганды»;
- На Украине предлагают ввести уголовное наказание за гражданство России;
- США готовили ядерный удар по Вьетнаму;
- В Японии считают, что КНР хочет силой изменить статус-кво в Азии;
- Кондолиза Райс нашла способ, как «сдержать Москву».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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