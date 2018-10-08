Вашингтон, 8 октября, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Аккаунты американского рэпера Канье Уэста в Twitter и Instagram удалены. Музыкант мог избавиться от аккаунтов из-за критики его политических взглядов, сообщает TMZ.

David Shankbone Канье Уэст

Так, Уэст предложил отменить Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещающую рабовладение. Кроме того, он известен поддержкой действующего главы государства Дональда Трампа.

Другой возможной причиной издание называет поездку рэпера в Африку. Уэст рассчитывает отправиться на другой континент, чтобы записать там новый альбом вдали от отвлекающих факторов.

Известно, что в 2017 году рэпер уже удалял свои аккаунты из социальных сетей.