Казань, 8 октября, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Казанскому «Анкор банку Сбережений» (банк «Анкор»), основным акционером которого является основатель ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» Андрей Коркунов, продлили срок конкурсного производства еще на пять месяцев. Процедура для банка, задолжавшего своим кредиторам уже свыше 6,29 млрд рублей, продлится до 10 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, банк, созданный в 1992 году, лишился лицензии в начале марта 2017 года, тогда же когда она была отозвана и у крупнейшего республиканского «Татфондбанка». Уже в апреле небольшой банк стал банкротом. На начало сентября 2018 года его долги перед 784 кредиторами превышают 6,29 млрд рублей.

Читайте также: Анкор, еще анкор: долги банка-банкрота из Казани превысили 6 млрд рублей

6 октября 2018 года Арбитражный суд Татарии обнародовал результативную часть решения о продлении процедуры банкротства — на пять месяцев до 10 марта 2019 года, хотя конкурсный управляющий просил о большем сроке. Следующее заседание по процедуре несостоятельности назначено на 28 февраля 2019 года. Конкурсный управляющий не менее чем за пять дней до даты судебного заседания должен представить суду отчет о результатах конкурсного производства или мотивированное ходатайство о продлении срока.

На начало сентября 2018 года управляющий обратился в суд с 8 783 исками о взыскании задолженности на общую сумму более 1,809 млрд рублей. Из них на сегодня удовлетворено почти 4 тыс. исков на сумму свыше 1,346 млрд рублей.

По фактам хищений имущества банка возбуждено несколько уголовных дел. А в середине августа 2018 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», выступающая конкурсным управляющим, направила в следственные органы еще одно заявление — по фактам хищения имущества банка под видом совершения сделок с ценными бумагами.